iPhone kullananların kredi kartı tehlikede

İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre iPhone'daki Visa kredi kartları tehlikede. Apple Pay'deki açık nedeniyle iPhone telefonlar kilitli bile olsa Visa kartlardan ödeme yapılabiliyor. Kablosuz bağlantı yoluyla iPhone telefonlarınız toplu taşıma ödeme noktasından geçiyormuş gibi hacklenebilir. Apple, BBC'ye verdiği demeçte bu tarz açıklardan kendilerinin sorumlu olmadığını söyledi. Topu Visa'ya atan Apple, iPhone kullanıcılarının koruma altında olduğunu iddia etti.

