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14 Ekim 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 16:30:00

iPhone 13'de çip krizi

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Apple, iPhone 13'lerin satışını 24 Eylül'de başlattı. Ancak şirket, çip krizi nedeniyle iPhone 13'lerin üretimini azaltmak zorunda kaldı.

Apple, iPhone 13'lerin satışını 24 Eylül'de başlattı. Ancak şirket, çip krizi nedeniyle iPhone 13'lerin üretimini azaltmak zorunda kaldı. Apple, 2021'in sonuna kadar 90 milyon adet yeni iPhone üretmeyi planlıyordu. Ancak Broadcom ve Texas Instruments'tan gelen çiplerde yaşanan tedarik sorunları nedeniyle şirketin bu sayıyı 10 milyon adet yani yaklaşık yüzde 11 oranında azalttığı söyleniyor. İddiaya göre Sony ve TSMC, dünyayı derinden sarsan çip krizi ile mücadele için ortaklık kuracak.

Etiketler : iPhone 13 Apple 24 Eylül çip krizi
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