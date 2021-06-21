iOS cihazlarda ilginç hata!

Güvenlik araştırmacısı Carl Schou, iOS cihazlarda ilginç bir hata tespit etti. Schou, kişisel Wi-Fi ağına "%p%s%s%s%s%n" şeklinde karışık karakterlerden oluşan bir isim verdi. Daha sonra ağa bağlanmayı deneyen Schou, tüm denemelere rağmen başarılı olamadı. Ancak sorun bununla da bitmedi.



Cihazın Wi-Fi özelliğinin tamamen devre dışı kaldığını fark etti. Wi-Fi ağının ismini değiştirmesine ve telefonu yeniden başlatmasına rağmen sorunu çözemedi. Durumu sosyal medyadan paylaşınca hata diğer iOS cihazlarda da ortaya çıktı. Bir başka kullanıcı, ağ ayarlarını sıfırlayarak sorunu çözdü.