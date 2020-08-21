İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi
Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve vatandaşları bilgilendirmek için Siberay programının hayata geçirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Siberay programı ile toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı, etkili şekilde kullanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, çevrimiçi ve çevrimdışı konferanslar, ürünler geliştirilerek, bu sayede örf, adet ve milli kültüre bağlı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamanın amaçlandığı belirtildi.
Siberay ile ilgili detaylı bilgilere, "www.siberay.com" ve programın sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.
İnternet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar ile mücadele etmek ve vatandaşlarımızın bilgilendirmek için Siberay Programı oluşturulmuştur.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 21, 2020
Detaylı bilgi için Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz.#Siberayhttps://t.co/qIcWTywulb pic.twitter.com/vtixKKLZkV