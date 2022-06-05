Instagram'dan TikTok'u kıskandıracak özellik

Video sürelerinin kısa olması ile eleştirilen Instagram, video süresini 90 saniyeye çıkardı. Instagram, ayrıca bundan böyle kendi sesinizi doğrudan Reels'e aktarma olanağı da sunacak. Gelen yeni özellik ile birlikte 5 saniye üzerindeki videolara kendi çektiğiniz videolardan ses aktarabileceksiniz. Ayrıca, paylaştığınız ses, diğer kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek. Instagram ayrıca Hikayeler kısmında sunulan anket, test ve emoji ifadeleri özelliklerini de Reels'te de sunmaya başlıyor.

