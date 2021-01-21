Instagram'dan TikTok itirafı: Bizden İlerideler

Instagram CEO'su Adam Mosseri, TikTok'un Instagram'dan daha ileride olduğunu ve platformu geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Açıklamaya göre Instagram, TikTok’un sahip olduğu video formatlarının çoğuna sahip değil ve dev sosyal medya platformunun yeni efekt ve filtreler üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Mosseri, "Önümüzde çok daha uzun bir yol ve TikTok var" dedi.