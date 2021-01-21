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21 Ocak 2021 Perşembe 03:09:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 10:37:00

Instagram'dan TikTok itirafı: Bizden İlerideler

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Instagram CEO'su Adam Mosseri, ağustos ayından itibaren Instagram'da kullanılmaya başlanan Reels formatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, TikTok'un Instagram'dan daha ileride olduğunu ve platformu geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Açıklamaya göre Instagram, TikTok’un sahip olduğu video formatlarının çoğuna sahip değil ve dev sosyal medya platformunun yeni efekt ve filtreler üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Mosseri, "Önümüzde çok daha uzun bir yol ve TikTok var" dedi.   

Etiketler : Instagram TikTok Reels teknoloji
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