Instagram'dan ses getirecek değişiklik: Sahte hesabı olanlara kötü haber

Instagram, birçok kullanıcının telefonlarında ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre sizin 'gerçek bir kişi' olup olmadığınızı anlamak için selfie videosu çekmenizi istiyor. Bu videoda yüzünüzün her açısını göstermeniz gerekecek. Bir anlamda Instagram, hesabınıza erişmeniz için yüzünüzü tanıtmanızı isteyecek. Bu sayede sahte hesaplar kullanılmaz hale gelecek.



Instagram'ın selfie videosu istediği sayfaya göre platform, videoda 'yüzü bütün açılardan' kaydetmek istiyor. Selfie videosunun ana amacınınsa sizin gerçek bir insan olduğunu doğrulamak olduğu belirtiliyor. Özelliğin yeniden test mi edildiği yoksa yayınlanmaya mı başladığıysa henüz bilinmiyor. Meta, henüz bu yönde bir açıklama yapmadı.