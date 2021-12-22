Instagram'dan NFT atağı

Instagram CEO'su Adam Mosseri, hesabından yaptığı paylaşımda Instagram ve NFT'leri bir araya getirmek için seçenekler düşündüklerini açıkladı. CEO, "Henüz duyurulacak bir şey yok, ancak NFT'leri daha geniş bir kitle için nasıl daha erişilebilir hale getirebileceğimizi kesinlikle aktif olarak araştırıyoruz" dedi.



Mosseri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çok fazla detaya inmese de kendisinin bahsettiği araçlar, çok yüksek ihtimalle kullanıcılarına NFT oluşturma, sergileme, satma ve en sevdikleri sanatçıları takip etme gibi özellikler sunacak.