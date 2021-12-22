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22 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00

Instagram'dan NFT atağı

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Instagram CEO'su Adam Mosseri, hesabından yaptığı paylaşımda Instagram ve NFT'leri bir araya getirmek için seçenekler düşündüklerini açıkladı.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, hesabından yaptığı paylaşımda Instagram ve NFT'leri bir araya getirmek için seçenekler düşündüklerini açıkladı. CEO, "Henüz duyurulacak bir şey yok, ancak NFT'leri daha geniş bir kitle için nasıl daha erişilebilir hale getirebileceğimizi kesinlikle aktif olarak araştırıyoruz" dedi.

Mosseri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çok fazla detaya inmese de kendisinin bahsettiği araçlar, çok yüksek ihtimalle kullanıcılarına NFT oluşturma, sergileme, satma ve en sevdikleri sanatçıları takip etme gibi özellikler sunacak.

Etiketler : Instagram Instagram CEO Adam Mosseri NFT
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