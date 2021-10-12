Instagram'dan 'mola' uyarısı

Facebook, gençleri yararsız içeriklerden uzak tutacak yeni önlemler alacağını duyurdu. Buna göre sistem faydalı olmayan içeriklere sürekli bakanları farklı içeriklere yönlendirecek, Instagram'da uzun zaman geçiren gençler de "mola ver" uyarısıyla ara vermeye teşvik edilecek.



Facebook'un Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, gençlerin faydalı olmayan içeriklere sürekli baktığında, sistemlerinin onları farklı içeriklere yönlendirmeye çalışacağını söyledi. Uzun süre Instagram'da vakit geçiren gençleri "mola ver" uyarısıyla ara vermeye de teşvik edeceklerini vurgulayan Clegg, regülatörlerin, içeriği güçlendirmek için kullanılan Facebook algoritmalarına erişimine izin verme fikrine de açık olduklarını ifade etti.

Clegg, Facebook'un bundan sonra daha şeffaf olacağını ve kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yeni yöntemler uygulayacağını dile getirdi. Facebook, eski bir çalışanının, ABD Senatosu'nda, şirketin yüksek karı, kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.