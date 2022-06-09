Instagram'da fotoğraf sabitleme yeniliği

Instagram, kullanıcıların Reels'ler de dahil olmak üzere daha fazla gönderiyi sabitlemeye izin verdiğini duyurdu. Bununla birlikte pek çok yeni özelliğin de geldiğini açıkladı. Twitter ve TikTok'ta yer alan bu özelliği birçok kullanıcı uzun zamandır bekliyor. Instagram, en fazla 3 gönderi sabitlemeye izin verecek.



Gönderi sabitleme özelliği, kullanıcıların istedikleri gönderiyi profilinin en başında tutmasını sağlıyor. Bu sayede sabitlenmiş gönderileri yakın zamanda paylaşmış gibi göstermek mümkün. Özellikle içerik oluşturucular için gönderi sabitleme, belirli gönderilerin fark edilmesi için önemli.

