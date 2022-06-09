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09 Haziran 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 15:30:00

Instagram'da fotoğraf sabitleme yeniliği

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Instagram, kullanıcıların Reels'ler de dahil olmak üzere daha fazla gönderiyi sabitlemeye izin verdiğini duyurdu.

Instagram, kullanıcıların Reels'ler de dahil olmak üzere daha fazla gönderiyi sabitlemeye izin verdiğini duyurdu. Bununla birlikte pek çok yeni özelliğin de geldiğini açıkladı. Twitter ve TikTok'ta yer alan bu özelliği birçok kullanıcı uzun zamandır bekliyor. Instagram, en fazla 3 gönderi sabitlemeye izin verecek.

Gönderi sabitleme özelliği, kullanıcıların istedikleri gönderiyi profilinin en başında tutmasını sağlıyor. Bu sayede sabitlenmiş gönderileri yakın zamanda paylaşmış gibi göstermek mümkün. Özellikle içerik oluşturucular için gönderi sabitleme, belirli gönderilerin fark edilmesi için önemli.

Etiketler : fotoğraf sabitleme yeniliği Instagram Reels
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