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13 Kasım 2020 Cuma 13:36:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:25:00

Instagram'da değişiklik zamanı

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Instagram, son derece geniş kapsamlı bir arayüz değişikliğine gidiyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram, son derece geniş kapsamlı bir arayüz değişikliğine gidiyor. Uygulamanın ana ekranına gelen yeni güncellemeyle birlikte pek çok butonun yeri değişti. Şu an için Instagram’ın Android Beta uygulamasına gelen güncellemede Keşfet ve Beğeni butonları alt kısımlarındaki yerlerinden üste DM butonunun yanına taşınmış oldu. Bu iki butonun yerini ise Reels ve Alışveriş butonları aldı.

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