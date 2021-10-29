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Instagramda büyük yenilik: Hikayelerde herkes bağlantı paylaşabilecek
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29 Ekim 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 17:00:00

Instagramda büyük yenilik: Hikayelerde herkes bağlantı paylaşabilecek

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Instagram; şimdiye kadar sadece işletmeler ve çok takipçili influencerların kullanabildiği hikayelere bağlantı ekleme özelliğini bundan sonra herkesin kullanabileceğini duyurdu.

Instagram; şimdiye kadar sadece işletmeler ve çok takipçili influencerların kullanabildiği hikayelere bağlantı ekleme özelliğini bundan sonra herkesin kullanabileceğini duyurdu. Hikaye bağlantılarının kullanımının herkese açılmasıyla birlikte içerik oluşturucuları artık harici içeriklere daha kolay bağlantı linki verebilecek. Instagram üzerinden ürün satışı yapan küçük çaplı satıcılar da hikayelerinde paylaştıkları bağlantılar sayesinde satış yaptıkları sitelere takipçilerini yönlendirebilecek.

Etiketler : instagram hikaye story bağlantı
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