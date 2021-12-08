Instagram'da 'ara ver' uyarısı

30 dakikadan fazla aktif olursan!

Instagram, daha önce test etmeye başladığı "ara ver" özelliğini dün kullanıma sundu. Instagram'dan bir türlü kopamayan Instagram bağımlıları için getirilen özellik, ilk aşamada 10, 20 ve 30 dakikalık zaman uyarı ayarlarını kullanıcılara sunuyor. Süreçte örneğin kişi 30 dakika boyunca aralıksız olarak dolaşırsa karşısına bir ara ver uyarısı çıkıyor ve aşağıdaki öneriler gösteriliyor:



"-Birkaç derin nefes alın -Ne düşündüğünü yaz -En sevdiğin şarkıyı dinle -Yapılacaklar listenden bir şeyler yap"

Bu özellik sadece kişiler açmayı tercih ederse aktif oluyor ve bazı kişiler için olumlu sonuçlar verebilecek bir konumda yer alıyor. Bu özelliğin şimdilik sadece ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere merkezli olarak aktif edildiği belirtiliyor. Ancak imkân çok yakında Türkiye'ye de gelecek.