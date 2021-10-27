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27 Ekim 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 18:00:00

Instagram'da 60 Saniyelik Hikaye devri

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Instagram, kullanıcıların deneyimlerini değiştirecek bazı yeni özellikleri test etmeye başladı.

Instagram, kullanıcıların deneyimlerini değiştirecek bazı yeni özellikleri test etmeye başladı. Yeni özellik; temelinde Reels videolarının kesilmeden hikaye olarak eklenebilmesini sağlıyor. Kısa bir süre önce de IGTV isimli özelliğini yayından çekme kararı alan platform, yaptığı çalışmalarla Instagram'daki video paylaşım deneyimini temelinden değiştirmeyi planlıyor.

Etiketler : Instagram 60 Saniyelik Hikaye devri IGTV
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