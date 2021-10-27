Instagram'da 60 Saniyelik Hikaye devri

Instagram, kullanıcıların deneyimlerini değiştirecek bazı yeni özellikleri test etmeye başladı. Yeni özellik; temelinde Reels videolarının kesilmeden hikaye olarak eklenebilmesini sağlıyor. Kısa bir süre önce de IGTV isimli özelliğini yayından çekme kararı alan platform, yaptığı çalışmalarla Instagram'daki video paylaşım deneyimini temelinden değiştirmeyi planlıyor.

