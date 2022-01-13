Instagram'a ‘yer değiştirme' özelliği geliyor

Instagram, yeni özellik sayesinde kullanıcılarının profillerinde yer alan gönderilerde istenildiği zamanlarda değişiklik yapılmasına imkan tanıyacak. Kullanıcılar, daha öncesinde paylaşılmış olan profil sayfasında ayarlar kısmına gelerek 'ızgarayı düzenle' seçeneğiyle profillinde yer alan gönderilerin yerlerini istedikleri gibi değiştirebilecekler. Gönderiler, yeni özellikle daha önceden paylaşılmış olanlarla ilk sıralara kadar taşınacak. Bu yeni özellik, içerik üreticilerinin de işine yarayacak ve çok fazla beğeniye sahip olan veya sponsorla birlikte yayınlanan gönderileri ön plana çıkararak takipçilerine kolaylık sağlayabilecek.