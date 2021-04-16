Instagram'a bomba yenilik: Beğeni sayısını gizleyeceğiz

Bir Facebook sözcüsü, Instagram'ın dün itibariyle kullanıcıların kendi gönderilerinde veya diğer kişilerin gönderilerinde beğeni sayılarını gizlemeyi seçebilecekleri küçük bir küresel test başlattığını duyurdu. Sözcü yaptığı açıklamada: "2019'da bir grup insanın Instagram'a gönderi paylaşırken baskıyı azaltıp azaltmadığını anlamak için beğeni sayılarını saklamaya başladık. Bazı insanlar bunu yararlı buldu ancak bazıları ise hala popüler olan beğeni sayılarını görmek istiyordu" ifadelerini kullandı.



Facebook ayrıca, kullanıcıların platformdaki içerikle nasıl etkileşime girecekleri konusunda daha fazla kontrol talep etmelerine yanıt olarak önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak benzer bir deneyimi de araştırıyor. Şirket daha önce bu testi Avustralya üzerindeki gönderilerde bir dönem uygulamıştı.

Geçtiğimiz ay Instagram, çok sayıda kullanıcının beğenilerini yanlışlıkla gizleyince büyük tepkiler aldı. Bazıları bunu kullanıcıların ruh sağlığı için önemli bir adım olarak gördü. Bazı kullanıcılar ise bunu markalarla ortaklık kuran içerik oluşturucular için felaket olarak yorumladı. Instagram testindeki kullanıcılar yine de kendi beğeni sayılarını özel olarak görebilecekler. Test, küresel kullanıcıların küçük bir yüzdesini içeriyor. Ancak şirket bunun hangi kullanıcıları içerdiğini belirtmedi.