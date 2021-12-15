Instagram TikTok'un bir özelliğini daha aldı

TikTok'un bir özelliği daha Instagram'da kullanılmaya başlandı. Bu özellik, bir yorumun Reels'le yanıtlanmasını sağlıyor. Reels paylaşımlarına gelen yorumlardan birini yanıtlamak isteyen kullanıcı, bir yorumu seçtikten sonra "Reels ile yanıtla" seçeneğini görecek. Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, yeni bir Reels oluşturup kullanıcıyı yanıtlamış olacak. Yapılan yorum ve yorumu yapan kişiye ait bilgiler, yanıt Reels'inde yer alacak.

