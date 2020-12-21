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21 Aralık 2020 Pazartesi 05:40:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 14:40:00

Instagram, TikTok'u bitirmeye kararlı

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Instagram, Tiktok'a rakip hizmeti Reels'e yatırımlarını sürdürüyor.

Sosyal medya platformunun, Reels hizmeti için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Buna göre kullanıcılar, Reels videolarına insanları etiketleyebilecekler. Sosyal medya yorumcusu Matt Navarra'ya göre Instagram, rakibi TikTok ile yarışabilmek için yeni özellikleri oldukça hızlı bir şekilde platformuna eklemeye devam edecek.

Etiketler : Instagram Tiktok Reels
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