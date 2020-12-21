Instagram, TikTok'u bitirmeye kararlı

Sosyal medya platformunun, Reels hizmeti için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Buna göre kullanıcılar, Reels videolarına insanları etiketleyebilecekler. Sosyal medya yorumcusu Matt Navarra'ya göre Instagram, rakibi TikTok ile yarışabilmek için yeni özellikleri oldukça hızlı bir şekilde platformuna eklemeye devam edecek.

