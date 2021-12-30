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30 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00

Instagram 'Reels'e odaklandı

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Dünyanın en popüler ağlarından olan Instagram için 2022 hedefleri açıklandı. Firma yeni yılda odak noktaya Reels'leri alıyor.

Dünyanın en popüler ağlarından olan Instagram için 2022 hedefleri açıklandı. Firma yeni yılda odak noktaya Reels'leri alıyor. Instagram platformunun başındaki isim Adam Mosseri, 2022'de açık olarak fotoğraf değil video tarafında odaklanacaklarını açıkladı. Burada özellikle TikTok'la mücadele etmek için hazırlanan Reels formatına odaklanacaklarını aktaran Adam Mosseri, yeni yılda içerik üretenlere daha fazla kazanç yolları sunacaklarını belirtti.

Firma bu konuda birçok yeni sistem geliştiriyor ve özel içerikler için daha fazla gelir planlıyor. Instagram'ı özellikle gençler için daha güvenli hale getirmek adına çalışmaların süreceğini de aktaran Mosseri, 2022'de Instagram içi mesajlaşma konusuna da ağırlık vereceklerinin işaretini verdi. Instagram'ın 2022 yılındaki hedefleri arasında bir iPad uygulaması olmasını da umut ediyoruz. Firma inatla bir iPad uygulaması çıkarmıyor ve buna uzun zamandır çok komik bahaneler buluyor.

Etiketler : Instagram Reels Adam Mosseri
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