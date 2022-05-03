Instagram Reels süresini uzattı

Sosyal medya uzmanı Matt Navarra, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Instagram Reels süresinin 90 saniye yani 1,5 dakikaya çıktığını belirtti. Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmasa da, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan ekran görüntüsü Navarra'nın paylaşımını doğruladı. Yeni güncellemeyle birlikte platforma 15, 30, 60 ve 90 saniyelik videolar yüklenebilecek.