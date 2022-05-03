VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'dan destek açıklaması
Komşudan PKK'ya ağır darbe!
Papa, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Moskova'ya gitmek istediğini söyledi
Saraybosna'daki Dobrovoljacka çatışmalarının 30. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi
Kocaeli, ormanları ve tabiat parklarıyla bölgesine "nefes" oluyor
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru!
Çırak bulma sorunu web uygulamasıyla sona erecek
Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı
İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı
Tahvil piyasaları resesyon endişesiyle çalkalandı
Laboratuvarda bitki klonlayan akademisyenler, fide üretim sürecini kısalttı
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Dijital Hizmet Yasası: Basın özgürlüğünde tarihi aşama
"1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız"
Yerli ve milli imkanlarla üretildi!
Ukrayna: Rus ordusu 24 bin 200 asker kaybetti
Savunma sanayinden bayram hediyesi!
Çin'de son 24 saatte 6 bin 74, Hong Kong'da 283 Kovid-19 vakası tespit edildi
MEB'den pansiyonlardaki öğrencilere ev konforu sağlayacak proje
Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kuvvetli yağış geliyor
88 yıl sonra tekrar sondaj vuruldu
03 Mayıs 2022 Salı 10:12:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 15:34:00

Instagram Reels süresini uzattı

ABONE OL

Sosyal medya uzmanı Matt Navarra, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Instagram Reels süresinin 90 saniye yani 1,5 dakikaya çıktığını belirtti.

Sosyal medya uzmanı Matt Navarra, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Instagram Reels süresinin 90 saniye yani 1,5 dakikaya çıktığını belirtti. Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmasa da, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan ekran görüntüsü Navarra'nın paylaşımını doğruladı. Yeni güncellemeyle birlikte platforma 15, 30, 60 ve 90 saniyelik videolar yüklenebilecek.

Etiketler : Instagram Matt Navarra Instagram Reels
Alışveriş tarzı

Alışveriş tarzı
‘Ellerimde Çiçekler'e rock yorumu

‘Ellerimde Çiçekler'e rock yorumu
Topuklu ayakkabı giyemiyorum

Topuklu ayakkabı giyemiyorum
90'lar gecesi

90'lar gecesi
Ağrısız şarkı söylemek istiyor

Ağrısız şarkı söylemek istiyor
Yeni ikili

Yeni ikili
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
‘Adı Aylin'de sorun yok

‘Adı Aylin'de sorun yok
Burnum daha iyiymiş

Burnum daha iyiymiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER