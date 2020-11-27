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27 Kasım 2020 Cuma 12:41:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 11:44:00

Instagram hesaplarını kapattıran fotoğraf

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İnternette son günlerde ortaya çıkan 'tuhaf' bir fotoğraf şaşkınlık yaratıyor. Instagram'da profil fotoğrafı yapan kullanıcıların hesapları 5 saniye içinde kapatılıyor.

Fotoğraf aslında yeni değil; fotoğrafın orijinal ismi Jonathan Galindo olarak geçiyor. Mavi balina ve momo gibi çocukların hayatlarını tehlikeye atan bir akımın simgesi.

Bu tehlikeli oyunda Jonathon Galindo isimli ve köpek gibi giyinmiş bir insan karakteri, gençlere ve çocuklara özel mesajlar göndererek ‘oyun oynamak isteyip istemediklerini' soruyor. Çocuklar ve gençler oyun oynamayı kabul ettikten sonra sırasıyla kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye başlıyor ve bir süre sonra bu görevleri yerine getirmek zorunda bırakılıyor. Aksi halde oyuncular, Jonathan Galindo'nun kişisel verilerini sızdırması ile tehdit ediliyor. Çocukların oyuna ilgi göstermesi sağlandıktan sonra, oyuncuların kendilerini oyuna devam etmek zorunda hissediyor. Oyun sırasında kendini tehdit altında hisseden çocuklar, içinde bulunduğu bu durumu aile bireylerine açıklayamıyor oyundan çıkamıyor. Oyun sürdükçe görevler ciddileşiyor ve çocukların hayatı tehlikeye giriyor. Bu açıdan momo ve mavi balinadan pek de farkı yok.

Etiketler : Jonathan Galindo Instagram kapattıran fotoğraf Instagram
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