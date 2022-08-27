Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor
Birkaç ay önce Instagram, hassas içerik filtrelerinde değişiklikler yaparak mevcut etiketleri "Daha Fazla", "Standart" ve "Daha Az" olarak değiştirdi.
Birkaç ay önce Instagram, hassas içerik filtrelerinde değişiklikler yaparak mevcut etiketleri "Daha Fazla", "Standart" ve "Daha Az" olarak değiştirdi. Bu değişiklik ile birlikte kullanıcılar filtreleri daha iyi anlayarak kendilerine en uygun seçeneği tercih edebiliyorlar. Instagram, 16 yaşın altındaki yeni kullanıcılar için hassasiyet filtresini otomatik olarak en kısıtlayıcı olan "Daha Az" olarak ayarlayacak.
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