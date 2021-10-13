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13 Ekim 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 15:30:00

Instagram, çökünce haber verecek

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Instagram, çökme durumlarında haber vermeyi amaçlıyor.

Instagram, çökme durumlarında haber vermeyi amaçlıyor. Kullanıcılarının başka platformları takip etmek zorunda kalmasını istemeyen Instagram, olası durumlarda haber verecek. Böylece uygulamada yer alan herkes, sıkıntının ne olduğunu öğrenme konusunda daha doğru bilgilere ulaşabilecek. Kullanıcıların, olumsuz durumlarda sorunu kendilerinde aramasının da önüne geçebilecek yeni sistem ile, uygulama içerisinde yer alan bildirim ekranında son gelişmeler paylaşılacak. Geçtiğimiz günlerdeki gibi bir sorunla karşılaşılması halinde kullanıcılara, teknik sorunun varlığına dair haber verilecek.

Etiketler : Instagram çökme durum Kullanıcılarının başka platformları
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