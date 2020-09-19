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19 Eylül 2020 Cumartesi 16:38:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 16:38:00

İnsansız Hava Araçları Gaziantep Semalarında Yarıştı

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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 2019'da ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için geri sayım devam ederken, geleceğimizi değiştirecek insansız hava araçları için TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen İHA Yarışması Gaziantep Alleben Göleti'nde devam ediyor. Gençlerin insansız hava araçları (İHA) konusundaki farkındalığını artırmak ve teknik deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma heyecanlı anlara sahne oluyor.

Gaziantep Alleben Göleti’nde yapılan yarışmada genç yetenekler geliştirdikleri insansız hava araçları ile geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. Gaziantep Valisi Sn. Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı & Teknofest İcra Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma Şahin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı & Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Yozgatlıgil yarış için hazırlanan tüm takımları ziyaret ederek gençlerimizin insansız hava aracı yarışmasındaki heyecanına ortak oldular.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep kapsamında gerçekleştirilen İHA Yarışması, İHA konusundaki farkındalığı artırarak katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla Uluslararası ve Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması olmak üzere döner kanat ve sabit kanat kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Liselerarası İHA Yarışmasına başvuru yapan 291 takım arasından 79’u başarılı bulunarak lise kategorisinde yarışmalara katılmaya hak kazandı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Uluslararası İHA Yarışmasına ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katıldı. Sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya yurtdışından 12, yurtiçinden 324 olmak üzere toplamda 336 takım başvuruda bulundu. Uluslararası kategoride başarılı bulunan 115 takım yarışmalara katılmaya hak kazandı.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 21 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor. Teknoloji yarışmalarına pandemiye rağmen bu yıl ise toplam 20.197 takım başvuru yaparak yeni bir rekor kırdı.

#MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleştirilecektir. TEKNOFEST 2020’yi sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz.

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