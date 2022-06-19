Türkiye'den dev hamle: Yeni aşamaya geçtik!

İnsansız deniz araçları (İDA) projesinde yeni bir aşamaya geçildi

Savuna Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sürü İnsansız Deniz Aracı Projemizde yeni aşamaya geçtik!" açıklamasında bulundu.

Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sürü İDA ailemizin yeni üyesi MİR ile ALBATROS-S birlikte görev icra ettiler. İki farklı boy ve kabiliyete sahip İDA'larımız ile oluşturduğumuz sürü mimarisini, sahada gerçekleştirdik.