Türkiye'den dev hamle: Yeni aşamaya geçtik!

İnsansız deniz araçları (İDA) projesinde yeni bir aşamaya geçildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı sürü insansız deniz araçları (İDA) projesinde yeni bir aşamaya geçti. Konuyla ilgili Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan bir video paylaştı.
Savuna Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sürü İnsansız Deniz Aracı Projemizde yeni aşamaya geçtik!" açıklamasında bulundu.
Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sürü İDA ailemizin yeni üyesi MİR ile ALBATROS-S birlikte görev icra ettiler. İki farklı boy ve kabiliyete sahip İDA'larımız ile oluşturduğumuz sürü mimarisini, sahada gerçekleştirdik.
Sürü İnsansız Deniz Aracı Projemizde yeni aşamaya geçtik!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 19, 2022
Sürü İDA ailemizin yeni üyesi MİR ile ALBATROS-S birlikte görev icra ettiler. İki farklı boy ve kabiliyete sahip İDA'larımız ile oluşturduğumuz sürü mimarisini, sahada gerçekleştirdik.
➡️ @sefineofficial
➡️ @aselsan pic.twitter.com/z3qiaNMyFN