İnsansı robot için geri sayım!

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13 Temmuz 2023 Perşembe 12:27:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 12:27:00

Nüfusu yaşlanan Çin, yüzünü robotlara döndü: 'İlk seri üretim' insansı robot için geri sayım!

Kaynak: Euronews Türkçe

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60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2035'e kadar 280 milyondan 400 milyonun üzerine çıkacağını öngören Çin yönetimi, yüzünü robotlara döndü. İnsansı robot prototiplerinin 2 ya da üç yıl içinde seri üretime hazır olması planlanıyor.

Şangay merkezli bir firma olan Fourier Intelligence, yaşanacak işgücü sıkıntısı ve yaşlanan nüfus nedeniyle artacak tıbbi hizmet talebine yanıt vermek için hastanelerde kullanılabilecek insansı bir robot üzerinde çalışıyor.

Çin'de yaşlanan nüfusun neden olacağı iş gücü sıkıntısına insansı robotların çare olması umuluyor. Birçok şirket hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken prototiplerin 2 ya da üç yıl içinde seri üretime hazır olması planlanıyor.

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2035'e kadar 280 milyondan 400 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyor.

Şangay merkezli bir firma olan Fourier Intelligence, yaşanacak işgücü sıkıntısı ve yaşlanan nüfus nedeniyle artacak tıbbi hizmet talebine yanıt vermek için hastanelerde kullanılabilecek insansı bir robot üzerinde çalışıyor.

HASTA BAKICISI, TERAPİ ASİSTANI, ARKADAŞ...

Şanghay'daki Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda tanıtılan GR-1 adlı robotu üreten şirketin CEO'su Zen Koh, robotun hasta bakıcısı, terapi asistanı ya da yalnız yaşayan yaşlılar için evde arkadaş olabileceğini vurguluyor.

1,64 METRE BOYUNDA, 55 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

1,64 metre boyunda ve 55 kilogram ağırlığındaki GR-1'in yürüyüp engellerden kaçınabildiğini de belirten tepe yöneticisi şu açıklamaları yaptı:

"FARKLI GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLİYOR"

"Sistem kendi kendine dengede yürüyebiliyor ve farklı görevleri yerine getirebiliyor. Oturması, ayakta durması ve zıplaması için programlayabiliyoruz. Kolları mutfak eşyalarını ve aletleri alacak ve mühendislerin istediği görevleri yerine getirecek şekilde programlayabilirsiniz"

Etiketler : Fourier Intelligence Dünya Yapay Zeka Konferansı GR-1 adlı robot
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