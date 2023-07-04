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04 Temmuz 2023 Salı 17:38:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 17:38:00

İngiltere'nin önde gelen üniversiteleri "yapay zekanın etik kullanımı" ilkesini önceleyecek

Kaynak: AA

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İngiltere'nin önde gelen bazı üniversiteleri, öğretim ve değerlendirme süreçlerini, "yapay zekanın etik kullanımı" ilkesini içerecek şekilde revize edeceklerini duyurdu.

İngiltere'de Cambridge, Oxford ve London School of Economics (LSE) gibi önde gelen 24 üniversiteyi bünyesinde barındıran "Russell Group" adlı birlik, üniversitelerin yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olacak bir dizi ilkeyi içeren ortak bildiri yayınlandı.

Üniversitelerin, öğrencilerin ve personelin "yapay zeka okuryazarı" olmalarını sağlamalarına destek olmak için yeni bir dizi ilkenin oluşturulduğu belirtilen bildiride, böylelikle, teknolojik atılımların öğretme ve öğrenme için sağladığı fırsatlardan yararlanılabileceği kaydedildi.

Bildiride, yapay zeka ve eğitim uzmanlarıyla ortaklaşa geliştirilen yeni ilkelerin, üretken yapay zekanın risklerini ve fırsatlarını da tanımaya olanak sağlayacağına dikkat çekildi.

Yeni ilkeler doğrultusunda, üniversitelerin, öğrencileri ve personeli yapay zeka okuryazarı olmaları için destekleyeceği kaydedilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversiteler, öğretim ve değerlendirmeyi, yapay zekanın etik kullanımını içerecek şekilde uyarlayacak ve eşit erişimi destekleyecek. Üniversiteler, akademik titizlik ve dürüstlüğün korunmasını sağlayacak."

"TEKNOLOJİLERİN RİSKLERİ VE FIRSATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR"

Russell Group İcra Kurulu Başkanı Dr. Tim Bradshaw, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yapay zeka buluşlarının şimdiden çalışma şekillerini değiştirdiğine işaret etti.

Üniversite personelinin de yapay zekanın öğretimi konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Bradshaw, "Bu, hızla gelişen bir alan ve bu teknolojilerin riskleri ve fırsatları sürekli değişiyor. Eğitimde yapay zeka tercihlerinin açıkça anlaşılmış değerler temelinde yapılması herkesin yararına." ifadelerini kullandı.

Bradshaw, yapay zekanın sağladığı dönüştürücü fırsatın çok büyük olduğunun ve Russell Group üniversitelerinin bu fırsatı değerlendirmedeki kararlılığının altını çizdi.

Etiketler : ingiltere teknoloji yapay zeka etik
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