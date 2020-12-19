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19 Aralık 2020 Cumartesi 18:10:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 18:10:00

İlk yerli ve milli sunucu ile modem THY tarafından üretildi

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THY, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucusu ile modemini üretti. Böylece uçaklardaki medya içerikleri 3 kat büyük depolama sisteminde kaydedilirken, kablosuz erişim teknolojisi ile de yolcuların cihazlarına içerik aktarımı sağlanabilecek.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Türkiye’nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti.

AA'da yer alan habere göre, THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçaklarda; medya içeriklerinin (film, müzik, video, gazete, dergi, magazin vb.) depolanmasına, anlık internet erişimine ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunan bir medya kaynağı olan "sunucu" ile havayolu seyahati eğlenceli bir deneyime dönüşüyor.

Tasarımı ve üretimi THY Teknik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, dahili belleğinde 6 Terabayt (TB) veri depolamaya imkan sağlayan yerli sunucu muadili ürünlere göre 3 kat daha büyük bir veri depolama kapasitesine sahip. Yerli modem ise sunucuda depolanan medya içeriklerinin ve internet hizmetinin, kablosuz erişim teknolojisi ile yolcuların cihazlarına aktarılmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine verilen THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, Türk sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilere en kaliteli hizmeti sunma hususlarında var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Karaman, tüm dünyanın ve sektörün içinde bulunduğu bu zor günlerde; kapasitelerinde sağladıkları artışın ve hayata geçirilen inovatif projelerin bu azmin haklı sonucu olduğunu kaydederek, "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Bu doğrultuda birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce Türkiye’nin yerli ve milli ilk uçak koltuğu ve uçak galleyini üretmiştik. Bugün de ilk yerli ve milli modem ve sunucusunu üretmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge çalışmalarının sonucunda sektörel ihtiyaçlara göre özelleştirilen ürünler, rakiplerine oranla daha hızlı ve güvenli iletişim portlarına sahip. Tasarımı, yazılımı ve üretimi tamamen yerli mühendislik ürünü olan sunucu ve modem, geliştirilme ve test süreçlerinde birçok hava aracı çevre koşul testinden başarı ile geçerek en zorlu şartlar altında dahi görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirebildiklerini kanıtladı. Ürünler, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından onay aldı.
Etiketler : THY arge türkiye
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