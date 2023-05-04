VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
UNICEF: Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 190 çocuk öldürüldü
Belçika'da terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı
Almanya'da yangın: Biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi
Bakan Akar: Mesele memleketimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği
Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının bazı maddelerinde anlaştı
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
04 Mayıs 2023 Perşembe 23:28:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 23:28:00

İlk Milli Elektrikli Tren Seti bugün İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen Milli Elektrikli Tren Seti bugün Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda vatandaşların ziyaretine açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilen Milli Elektrikli Tren Seti, bugün 11.00'dan itibaren bir hafta süreyle vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı "Yeni Sakarya Milli Elektrikli Tren Seti 160 kilometre işletme hızına sahip bulunuyor.

İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesine sahip.

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretilirken setlerde Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası yer alıyor.

Etiketler : TÜRASAŞ Türkiye Avrupa Birliği
Elbet bir gün buluşacağız

Elbet bir gün buluşacağız
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi
Barışma tatili Bakü'de

Barışma tatili Bakü'de
Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor

Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor
Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar

Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar
İstiridyeyle imtihan

İstiridyeyle imtihan
Her ay 1 tekli

Her ay 1 tekli
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu
Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!

Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX