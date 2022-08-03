İlk kez yerli ve milli üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine geçildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine geçildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfek seri üretime geçti. 6-7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik. Ülkemize hayırlı olsun."
İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfek seri üretime geçti!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 3, 2022
6-7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik. Ülkemize Hayırlı olsun. ����
➡️ @canikarms pic.twitter.com/wSwcah1VhJ