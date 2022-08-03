PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfek seri üretime geçti. 6-7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik. Ülkemize hayırlı olsun."