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16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:32:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:32:00

İlk kez IDEF 2021'de görücüye çıkacak

Kaynak: AA

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NATO standartlarında birbirinden farklı modellerde askeri piyade tüfeklerini yerli ve yabancı kullanıcılara teslim eden Kalekalıp, 3 yeni tüfeği ilk kez IDEF 2021'de sergileyecek.

Hafif silah alanında faaliyet yürüten Kalekalıp, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) yeni ürünlerini tanıtacak.

Türk savunma sanayisi şirketi Kalekalıp, NATO standartlarında birbirinden farklı modellerde askeri piyade tüfeklerini yerli ve yabancı kullanıcılara teslim ediyor.

Kalekalıp Genel Müdürü Selim Erol, AA muhabirine, ürettikleri ürünlerin müşteriler tarafından aktif olarak kullanıldığını ve kalitesinin tescillendiğini söyledi. Erol, küresel pazarın en bilinen oyuncuları arasında yer alma vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

Şirketin yeni tip koronavirüs salgınının etkili olduğu koşullarda büyüdüğüne işaret eden Erol, "Şirketimiz, salgın döneminde bir yandan çalışanlarının sağlığına maksimum özen gösterirken, öte yandan üretim kapasitesini 2020'ye göre yüzde 60 artırma başarısı yakaladı. Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının uyguladığı başarılı proje yönetimi ve sanayileşme modeliyle pazar ve kullanıcı talepleri doğrultusunda yeni ve özgün ürünler geliştirme faaliyetlerine hız veriyoruz." dedi.

IDEF 2021'e özgün ve taktiksel üstünlükleriyle öne çıkan, hafif silah pazarında dikkati çekici ürünlerle katılacaklarını ifade eden Erol, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda IDEF 2021'e 3'ü yeni olmak üzere 13 ürünle katılım sağlayacağız. Piyade tüfeği segmetinde KCR556, KCR739 ve KCR762, keskin nişancı segmentinde KMR762, KSR338 ve KSR50, makineli tüfek segmentinde KMG556, KMG556L ve KMG762 ailelerinden toplam 13 ürünü sergileyeceğiz. Bunlara ilave olarak 40 mm otomatik bomba atar sistemi OBA ve 40 mm namlualtı bombaatar sistemi KGL40'ın da sunumu yapılacak. Kullanıcılarına üstün özellikler ve kullanım avantajları sunarak sınıflarında öne çıkacak KCR556 V2, KMG556L ve kompozit namlulu KSR50 ürünlerinin ilk kez lansmanı IDEF 2021'de gerçekleştirilecek."

Selim Erol, Kalekalıp'ın özgün özelliklere sahip ve dünya çapında pek çok kullanıcının ilgisini çeken geniş ürün yelpazesiyle dış pazarlarda daha etkin ve bilinen bir marka olma hedefini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Etiketler : IDEF 2021 Kalekalıp Türk savunma sanayisi
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