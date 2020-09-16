Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında düzenlenen yarışmanın ilk aşaması tamamlandı. Faz-1 Aşama-1 yarışması için 26 firma başvurdu.

Gerekli yeterliliklere sahip firmalara teknoloji geliştirme maliyeti karşılanarak destek sağlandı. Sürü İHA, önceden programlı kol uçuşu ve hedef tespit-imha görevleri yerine getirildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, birinci fazın ilk aşamasının Kalecik İHA Test Merkezinde gerçekleştirildiğini açıkladı, "Yarışmaya katılanlar geliştirecekleri İHA'lar ile ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar" dedi.

İlk aşamadaki uçuşlu testlerde başarılı olan firmalar, Aşama-2’ye geçerek geliştirme ve üretim faaliyetlerine devam edecek. Yarışma dört fazdan oluşuyor.

Mikro ölçekli firmalar ile KOBİ’lerin kabiliyet kazanması ve sürü İHA teknolojisinde ekosistemin güçlendirilmesi amaçlanıyor.