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19 Kasım 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 12:00:00

İHA, SİHA ve İKU'lar teröristleri adım adım takip ediyor

Kaynak: AA

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Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesindeki insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçakları (İKU), bugüne kadar 1631 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

İçişleri Bakanlığı 2023 bütçe sunumundan derlenen bilgiye göre, kesintisiz sürdürülen güvenlik operasyonlarıyla köşeye sıkıştırılan teröristler, İHA, SİHA ve İKU'ların da etkin kullanımıyla adım adım takip ediliyor.

Bu kapsamda İHA, SİHA ve İKU'lar yılbaşından 15 Kasım'a kadar 42 bin 285 saat uçuş yaptı.

İHA, SİHA ve İKU'larla bu yıl yapılan operasyonlardaki yer tespiti sonucu, 74 teröristin etkisiz hale getirilmesi sağlandı, 26 terörist ise doğrudan SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonlarda 23 sığınak da tespit edildi.

İHA, SİHA ve İKU'ların desteğiyle bugüne kadar 1631 terörist, SİHA atışlarıyla da 269 terörist etkisiz hale getirildi ve 536 sığınak saptandı.

52'Sİ SİLAHLI 107 İHA VE İKU ENVANTERDE BULUNUYOR

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesinde 52'si silahlı olmak üzere 107 İHA ve İKU ile 3 bin 446 mini İHA dron bulunuyor, gelecek dönemde 306 mini İHA dron alınması planlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine de 2023'te, 1 İKU'nun daha eklenmesi hedefleniyor.

Etiketler : terörist insansız hava aracı insanlı keşif uçakları
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