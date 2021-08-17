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17 Ağustos 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 14:31:00

IDEF 21 kapılarını açtı: Dünyanın gözü Türkiye'nin yeni ve milli silahlarında olacak

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Dünyanın en prestijli Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2021 kapılarını açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı IDEF 2021'de Türkiye'nin ilk milli İHA'ları görücüye çıkıyor.

Türkiye'nin yeni ve milli silahları görücüye çıkıyor. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Fuarda, düşman füzelerini lazer teknolojisi ile etkisiz hale getirecek olan yeni "nazar sistemi" tanıtılırken Türkiye'nin ilk milli İHA'ları da burada görücüye çıkacak.

Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam bin 236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergilerken Türk tedarik makamları ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek. IDEF 2021'de 79 ülkeden 154 heyetin, bu heyetlere dahil yaklaşık 500 üyenin katılımı bekleniyor. Aselsan, TAI, TUSAŞ, Havelsan, Baykar, Roketsan gibi savunma devlerinin birçok yeni milli ve yerli ürünü sergileyeceği fuarda bu yıl ilk kez özel bir tanıtım da yapılacak.

MİLLİ ÜRÜN SERGİSİ

Aselsan bu yıl ilk kez "Millileştirilmiş Ürünler" sergisi de düzenliyor. İki yılda bir yapılan fuar ayrıca bu yıl yine ilk kez salgın şartları nedeniyle hibrit düzenlenecek. Havelsan'ın Diyalog adını verdiği sistem sayesinde firmalar, salgın sebebiyle IDEF 2021'e gelemeyecek müşterileriyle görüşmelerini çevrim içi gerçekleştirebilecek. Yine Havelsan'ın Drive adını verdiği sistemle de stantlarda gösterimleri yapılacak ürünlerin broşür, katalog, sunum ve video gibi dijital materyallerinin güvenle paylaşıldığı bir altyapı sunuluyor.

HÜRJET'LE UÇUŞ ZAMANI

Fuarda ilk kez sergilenecek ürünler arasında en önemlisi Türkiye'nin milli beka projesi Milli Muharip Uçak da yer alacak. Ayrıca fuarda Anka, Aksungur, Atak, Atak 2, Gökbey, Hürkuş ve Hürjet de boy gösterecek. Fuarda Hürjet simülatörü ile ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir uçuş deneyimi yaşatılacak.

ROKETSAN 9 YENİ ÜRÜNLE IDEF'TE

Roketsan bugün başlayan 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21'e, her biri Türk mühendislerin imzasını taşıyan yepyeni ürünleriyle katılıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, IDEF'21'de 9 ürünü ilk kez sergileyeceklerini belirterek "IDEF'te ilgi odağı olacağız" dedi. Gemilere yakın hava savunma sağlayacak LEVENT'i fuarda sergileyeceklerini belirten İkinci, "İki versiyonu olacak. İlk konfigürasyon, geminin üzerindeki elektro-optik ve radar sistemlerini kullanarak; ikinci konfigürasyon ise kendi üzerindeki radar ve elektro-optik sistemleri kullanarak hedefine yönelecek" dedi. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de Türk ordusunun meskun mahallere yönelik operasyonlarda canı pahasına sivillere zarar vermemeye çalıştığını belirterek, kendilerinin de buna uygun sistemler geliştirmek için çalıştıklarını vurguladı. Fuarda Roketsan, LAÇİN Güdüm Kiti'ni de tanıtacak.

Etiketler : yeni ve milli silahlar HÜRJET Milli Muharip Uçak Aselsan Roketsan
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