Türk savunma sanayiinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin görücüye çıktığı 15'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) önceki günkü vip açılışın ardından dün profesyonellere kapılarını açtı. Akşam'ın haberine göre, Fuara 538 yerli, 700 yabancı olmak üzere 1238 firma ürünlerini sergiliyor. 2 yıl önceki fuara göre yüksek katılımın olduğu IDEF'te en büyük ilgiyi ise 7 bin metrekarelik standıyla Aselsan görüyor. Şirket, bu yıl ilk kez açtığı "Millileştirilmiş Ürünler" sergisiyle tek stantta 250 adet ürün ve sistemi tanıtıyor.

YERLİ UYDU SİSTEMİ

Uzay teknolojilerinden hava ve füze savunma sistemlerine, radarlardan elekro optik sistemlere kadar birçok ürünü sergilendiği Aselsan standında Türkiye'nin son dönemde İHA ve SİHA'lar ile yakaladığı başarıyı daha da ileriye taşıyacak tamamen yerli uydu haberleşme sistemleri de tanıtılıyor. Aselsan yetkilileri üretim aşamasına gelen sistemlerden 4 tanesinin şimdiden Baykar'a entegre edildiğini söylediler. Ayrıca F-16'larda ve Milli Muharip Uçak'ta kullanılabilecek minyatür bombalar ile Akıllı Çoklu Taşıma Salanı da sergide yer aldı.

TEK SORTİDE 8 HEDEF

'Çoklu Taşıma Salanı' F-16 uçağının iki istasyonuna takılarak bir sortide 8 farklı hedefe minyatür bombalarla saldırı imkânı sağlıyor. Yeni lazer güdüm kitlerini de sergileyen Aselsan, Sivas fabrikasında yerli mühendislikle ürettiği yüksek teknolojili nişangahları sergiliyor. Envanterde bulunan yerli üretim silahlarda kullanılan nişangahlardan 60 bininci sevkıyat gerçekleştirilmiş.

MEHMETÇİK'E MİLLİ GÖZ

Aselsan yetkilileri ürettikleri nişangahları Türk savunmasının milli gözü olarak tanımlıyor. Tamamen Türk mühendislerinin tasarımı olan ürünler arasında gece ve gündüz için ayrı olarak holografik nişangah, tabanca refleks nişangahı, keskin görüş dürbünü, zırhlı araç periskopları ve optik kapan yer alıyor. Sistemler tamamen kullanıma hazır olarak TSK'ya sevk ediliyor. Sivas'taki tesislerde 400 kişi istihdam ediliyor.

Aselsan'ın 7 bin metrekarelik standı fuar merkezinin dışına kadar taşıyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK 2023'TE HANGARDAN ÇIKIYOR

Fuarda basın toplantısı düzenleyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak projesinin dolu dizgin devam ettiğinin belirterek "18 Mart 2023'te HÜRJET ve ATAK-2 uçuyor, Milli Muharip Uçağımız ise hangardan çıkıyor" dedi. Kotil, Göksungur gibi projelerin devam ettiğini anlatarak, şu an Hürjet, Milli Muharip Uçak ve Atak-2 üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı. Kotil Hürjet'in Türkiye için önemli bir proje olduğuna dikkati çekti.

IDEF'TE SAVUNMAYA GÜÇ KATACAK YENİ ANLAŞMALAR

IDEF'in ikinci gününde çok sayıda anlaşma imzalandı. te savunma sanayisini güçlendirecek işbirliği anlaşmaları yapıldı. Yapılan bazı anlaşmalar şöyle:

* İlk imza Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BİTES arasında "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Artırılmış Gerçeklik (Karar) Projesi için atıldı.

* SSB ile Roketsan arasında Karadan Karaya Seyir Füzesi (Kara Atmaca) Sözleşmesi imzalandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Atmaca ile seyir füzelerinde zoru başardık. Bunun deniz altından atılacak versiyonunu da bir an önce başlatmayı umuyoruz" dedi.

* Roketsan ve Kale Ar-Ge arasında ise "Turbojet Motor Tedariki ve Entegrasyonu Projesi Sözleşmesi' yapıldı. Sözleşmeyle, SSB tarafından başlatılan SOM ve ATMACA projeleri kapsamında, Roketsan'ın ürettiği füzelerde Kale ARGE'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği turbojet motorlar kullanılacak.

* Teknopark İstanbul; Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Havelsan, TEI ve BMC ile girişimcilik faaliyetleri özelinde 'Stratejik Çözüm Ortaklığı' işbirliği protokolünü hayata geçirdi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katılımıyla imzalanan protokolle savunma sanayii devleri girişimcilik ekosistemine açılacak.

* Havelsan ile Katarlı Barzan Maintenance Shield QTSP LLC arasında, AW-139 Projesi kapsamında bakım desteğine yönelik satın alma sözleşmesi imzalandı. Anlaşmaya Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile Barzan Maintenance Shield Başkan Yardımcısı Abdulla Al-Khater imza attı. Al-Khater "Bu anlaşma aslında bundan sonra gelecek olan birçok anlaşmanın habercisi" dedi.

* Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka tesislerinde ürettiği lityum karbonatın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması amacıyla Aspilsan ve Aselsan ile işbirliği sözleşmesi imzaladı.

ZIRHLI ARACIN TESLA'SI

Fuarda FNSS, yen nesil zırhlı araçları ile silahl ıhale getirilen otonom insansız kara aracı Gölge Süvari'yi tanıttı. FNSS CEO'su Nail Kurt, Gölge Süvari'nin keşif, lojistik, nakliye, ikmal, istihkam, devriye, konvoy takibi, tuzak ve patlayıcılara karşı önden kullanım gibi çok farklı görevleri yerine getirebileceğini kaydetti.

MİLLİ DENİZALTI İÇİN HAZIRLIK

HAVELSAN geliştirdiği Denizaltı Savaş Harekat Merkezi Konsept Tasarımı'nı ilk kez IDEF'te tanıttı. Fuarda verilen bilgiye göre bir denizaltının yönetimi, denizaltının beyni olan Savaş Harekat Merkezi'nden yapılıyor. Harekat Merkezi Konsepti, her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlandı.

OYAK'TAN ZIRH ÇELİĞİ

OYAK'ın bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, ithalatı sıfırlayacak son teknoloji ürünlerini sergiliyor. Şirket yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretiyor. Şirket Türkiye'de FNSS, Nurol Makina, Katmerciler, Roketsan, Aselsan gibi önde gelen şirketlere ürün sağlıyor.