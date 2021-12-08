DİMGEG geliyor!

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08 Aralık 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 10:00:00

DİMDEG, İnsansız Deniz Araçları İDA'larla beraber görev icra edecek

Kaynak: Defenceturk

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Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda “Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Projesi” kapsamında inşa edilen DİMDEG, İnsansız Deniz Araçlarıyla (İDA) beraber görev icra edebilecek.

Dünya denizlerinde icra edilecek harekâtta ulusal ve uluslararası görev kuvvetlerini desteklemek üzere Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) projesinin teslimi 2023'te planlanıyor. DİMDEG, İnsansız Deniz Araçları ile de uzaktan farklı görevleri icra edebilecek.

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nin ilk gününde DİMDEG'in Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan ilk gemisi TCG Derya üzerine sunum yapan Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Müdürü Emekli Albay Mustafa Civelek, DİMDEG'in operasyonel kabiliyetleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeye göre ilk gemisi TCG Derya'nın Nisan 2024'te teslim edilmesi planlansa da teslimatı için 27 Eylül 2023 hedeflenen DİMDEG, İnsansız Deniz Araçları ile uzaktan farklı görevleri icra edebilecek. DİMDEG'de gerçekleştirilen tasarım değişimi ile iki kule yerine dört kule ve 16 tonluk helikopter taşıma kabiliyeti eklenerek personel kapasitesi 326'ya çıkartıldı.

İDA'ların kullanılabileceği görevleri örneklendirmek gerekirse aynı anda birden fazla noktaya ana gemi söz konusu noktalara tek tek uğramamadan nakliyat gerçekleştirilebilecek. Aynı mesafe için bir İDA ile DİMDEG'in işletme maliyeti göz önüne alındığında böyle bir çözüm zaman ve kaynakların etkin kullanımı gibi kazanımları beraberinde getirecektir.

Bir diğer kullanım ise geminin ana görevi dışında silahlandırılmış İDA'lar ile çeşitli tehditlere karşı gemiye öz koruma kabiliyeti veya sektördeki / filodaki diğer gemiler için refakat amaçlı kullanımı olarak verilebilir.

Bilindiği üzere Sefine Tersanesi aynı zamanda ASELSAN ile müşterek olarak farklı görev yükleriyle (tanksavar füzeleri, torpidolar, istihbarat ekipmanları vd.) donatılabilecek Otonom İnsansız Deniz Aracı ailesi için çalışmalarına devam ediyor. Araçlar için "İlk Operasyonel Kabiliyet'in" Ocak 2022'de; "Tam Operasyonel Kabiliyet'in" ise Aralık 2022'de edinilmesi hedefleniyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük 2. gemisi olacak DİMDEG, su üstü unsurlarının akaryakıt, su, yiyecek, yağ, mühimmat ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak. Bulundurduğu savaş harekat merkezi, görev grubu komuta merkezi ve savaş yönetim sisteminin kabiliyetleri dahilinde komuta gemisi ve eğitim gemisi olarak da kullanılabilecek.

DİMDEG, aynı anda 3 gemiye ikmal ve helikopterlere havada ikmal kabiliyetine sahip olacak. Tahrik sisteminde bulunan gaz türbinleriyle 24 knot hıza ulaşabilmesi sayesinde, muadillerine kıyasla görev grubundaki diğer gemilere uyum sağlamada daha az zorluk çekecek.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boy200 m
Genişlik24.4 m
Azami Hız24+ knot
Deplasman22000 ton
Seyir Siası4500 nm
Denizde İkmal İstasyonları2 Tek+2 Çift
Konteyner12 (Görev)+24 (Yük)
Yakıt Kapasitesi9000 ton (Dizel), 1000 ton (JP-5)
Tatlı Su800 ton
Silah Sistemleri2 x 25mm ASELSAN STOP+2 x GÖKDENİZ 35mm Yakın Hava Savunma Sistemi
Etiketler : DİMGED ida Türk Deniz Kuvvetleri
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