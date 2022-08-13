VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trafik cezasından kaçan şoför yakalanınca aracını yaktı
"Yerli ve milli imkanlarla teröristlerin tepelerine biniyoruz"
"Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçebilir"
Hyundai robotlar için 400 milyon dolar harcayacak
"Filenin Efeleri" yarın Danimarka ile karşılaşacak
DSÖ maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi
Antarktika'da buz sahanlığı sanılandan daha hızlı sürede eriyor olabilir
Mısır'da 13 bakanı kapsayan kabine değişikliği yapıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret
"Azez'de şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı"
Şehit ailesine başsağlığı mesajı
Gayrimenkulde fiyat artışlarına yönelik çalışma başlatıldı
"Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum 'Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var?"
MSB duyurdu! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Havalimanı, Türkiye'ye 117 milyar avro kazanç sağladı
Bir olduk, 21 olduk
Başkan Erdoğan'dan kurucu üyelere ve partililere mektup
Uzun süreli klima kullanımı hastalık riskini artırıyor
SAĞLIK DEPOSU ANTEP FISTIĞI
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz"
Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncelledi
Yunanistan açıkça terörist besliyor
"Pazarlık Pentagon ile yapılsın"
13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:05:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:05:00

Hyundai robotlar için 400 milyon dolar harcayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Hyundai ve Boston Dynamics, Boston Dynamics'in kurucusu Marc Raibert tarafından yönetilecek yeni enstitüye 400 milyon dolardan fazla başlangıç yatırımı yapacak.

Hyundai açıklamasına göre, otomotiv devi Hyundai Motor Grubu ve Boston Dynamics tarafından yepyeni bir yatırıma imza atıldı. Grup tarafından yönetilecek olan enstitü, bilişsel ve atletik yapay zeka (AI) kadar organik donanım tasarımının teknik alanlarındaki kaynaklarına yatırım yapacak.

Enstitü, yapay zeka ve robotik araştırmaları ile ilgili yazılım ve donanım mühendisliğinde de etkinliğini artıracak. Bu tip endüstri odaklı alanlarda yetenekli kişileri işe almanın yanı sıra üniversiteler ve kurumsal araştırma laboratuvarlarıyla da ortak çalışılacak.

Araştırmaya öncelik veren enstitü, gelişmiş robotların yaygınlaşması için çalışacak. Yapay zeka, robotik, bilgi işlem, makine öğrenimi ve mühendislik alanlarındaki seçkin mühendisler, robotlar için daha fazla teknoloji odaklı hareket edecek.

Enstitü, Amerika Massachusetts'teki Kendall Square araştırma merkezinde yer alacak. Yapay zeka ve robotik araştırmacılarıyla beraber yazılım ve donanım mühendislerini de işe alarak teknoloji alanında yeni istihdam fırsatları da yaratacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boston Dynamics Direktörü Marc Raibert, hedeflerinin daha akıllı, daha çevik, daha algısal ve daha gelişmiş robotlar ve akıllı makineler yaratmak olduğunu ifade etti.

Raibert, "Enstitünün yapısı, teknoloji alanındaki temel çözümlerden yararlanarak sorunsuz çalışan robotlar üretmek üzerine kurulu. İnsanlığa gelecekte daha faydalı olabilmek adına sınırları zorlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : hyundai robot araştırma teknoloji
Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı

Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı
Harbiye özlemine virüs engeli

Harbiye özlemine virüs engeli
Sefo enerjisi

Sefo enerjisi
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
"Virüs yine cirit atıyor"

"Virüs yine cirit atıyor"
Eski sevgili filtresi

Eski sevgili filtresi
Buruk kutlama

Buruk kutlama
Şarkılarımı bilen söylesin

Şarkılarımı bilen söylesin
Pastalı başlangıç

Pastalı başlangıç

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes