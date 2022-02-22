HÜRKUŞ HYEU "Tip Sertifikası"nı aldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ eğitim uçağının yeni varyantı olan HYEU modeli Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) "Tip Sertifikası"nı aldı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde başlatılan HÜRKUŞ projesi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği ile kendini geliştirmeye devam ediyor. Sertifika çalışmaları kapsamında ilgili tüm faaliyetlerin tamamlandığına işaret eden belge olan 'Tip Sertifikası" tanımlanırken toplam 540 uçuş saati, binlerce saat yer ve laboratuvar testleri olmak üzere toplam 1138 adet gereksinim tamamlandı. Tasarımı kendine ait olan özgün askeri eğitim hava aracı konfigürasyonu için HÜRKUŞ gerekli tüm emniyet doğrulama faaliyetlerini tamamlayarak benzer askeri havacılık firmaları gibi ilk defa kendi belgesini yayınlayabilme başarısını göstermiş oldu. Bu kapsamda, milli aviyonik süit giydirilen yeni konfigürasyona yönelik sertifikasyon kurallarında tanımlanan gereksinimler için ilgili yer ve uçuş testleri tamamlanarak önemli bir kilometre taşı daha aşılmış oldu.

"Milli havacılık endüstrimize güç katmayı sürdüreceğiz"

"Tip Sertifikası" çalışmaları hakkında görüşlerini paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise, "Ülkemiz artık kendi sertifikasını uluslararası otoritelerin kabul ettiği kriterlerde yayınlama kabiliyetine erişmiş oldu. Bu kabiliyeti dünyada gerçekleştirebilecek az sayıda ülke arasında yer almaktan mutluyuz. HÜRKUŞ ile başladığımız bu çalışmamızı ilerleyen dönemlerde diğer hava araçlarımız için de gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Milli havacılık endüstrimize güç katmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.