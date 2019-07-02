Hücum botlarına milli uydu

Uydu haberleşme sistemleri, her türlü deniz koşulunda, yüzer/dalar unsurların bağlı bulundukları harekat/komuta merkezleriyle, taktik sahadaki komutanların harekat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, emniyetli ve hızlı ses, görüntü ve veri haberleşme yeteneği sunuyor.

PROJE DEVAM EDİYOR

ASELSAN, deniz platformlarının uydu haberleşme ihtiyaçları için bir dizi proje yürütüyor. ASELSAN'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli, bir metre 3 eksen Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme Anten Sistemi, TCG Meltem üzerine entegre edilerek, Akdeniz ve Ege sularındaki testlerden başarıyla geçti.

TATBİKATTA TAM NOT

Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nda ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif kullanılan sistem, tam not aldı. Kılıç sınıfı hücumbotlara, uydu kapsama alanındaki her türlü deniz şartında IP tabanlı, kesintisiz ve güvenli haberleşme yeteneği kazandırıldı.