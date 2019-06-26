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26 Haziran 2019 10:34 | Çarşamba

Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan bilim insanları, daha önce hiç görülmemiş yeni bir keşif yaptı

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan bilim insanları, futbol topları şeklinde elektrik yüklü moleküllerin varlığını, yıldızlararası ortamda gözlemlediklerini ve bu keşfin uzayın gizemli içeriğine ışık tutacağını açıkladılar.

TM Dijital Haber Merkezi

Hubble Uzay Teleskobu, yıldızlar arası ortamda (ISM) elektrik yüklü C60 moleküllerinin görülmesi ile potansiyel olarak çığır açan yeni bir keşif tespit etti.

Yıldızlararası ortam büyük oranda hidrojenden, helyumdan, daha ağır elementlerden ve katı toz parçacıklarından oluşur. Yıldızlararası ortamdaki madde yoğunluğu hayli düşüktür. Ayrıca yıldızların doğduğu ve evrimleştiği yerin bütünüdür.

Amerika Katolik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Martin Cordiner, “ISM, gezegenlerin ve yaşamın nihayetinde ortaya çıkmasına neden olan kimyasal proseslerin başlangıç ​​noktası olarak kabul edilebilir, bu yüzden içeriğini tam olarak belirlemek, gezegenler ve yıldızların oluşumu, mevcut içerikler hakkında bilgi sağlar." açıklamasında bulundu.

Moleküller daha önce uzayda bulunmuştu, fakat daha önce hiç yıldızlararası ortamda bulunmamıştı.

Elektrik yükü, bir elektrona yakındaki yıldızlardan gelen ultraviyole ışık çarptığında meydana gelir.

Yıldızlararası ortam, büyük moleküllerin kayda değer bir şekilde oluşması için çok sert ve zayıf bir ortam olarak kabul edildiğini belirten Cordiner, "Bu ortam, yaşamın kimyasal karmaşıklığın en üst noktası olarak düşünülebilir." ifadesini kullandı.

Mevcut verilerle bildiğimiz yaşam ve bilgiler karbon temellidir ve bu keşif karbonun uzaydaki zorlu ortamlarda oluşabileceğini ve hayatta kalabileceğini göstermektedir.

Moleküller, Buckminster fulleren veya Buckyballs olarak bilinen bir karbondan oluşmuştur.

Fulleren veya Buckminster fulleren, tamamen 60 Karbon atomuyla meydana gelmiş bir tür moleküldür. Küre, silindir veya elipsoit şekillerinde bulunabilir.

Buckminster fulleren, C₆₀ formülüne sahip bir tür fullerendir. Yirmi altıgen ve on iki beşgenden oluşan bir futbol topuna benzeyen kafes benzeri kaynaşmış halka yapısına sahip olup, her poligonun her köşesinde bir π bağa ve iki tek bağa ve her poligon kenarı boyunca bir bağa sahip bir karbon atomuna sahiptir.

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