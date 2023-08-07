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07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:55:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:55:00

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı Ay'ın yeni fotoğraflarını paylaştı

Kaynak: AA

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Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 gezginci aracı, Ay yüzeyinin yeni fotoğraflarını paylaştı.

ANI News'in haberine göre, Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO) cumartesi ayın yörüngesine giren Chandrayaan-3 gezginci aracının çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

ISRO, Chandrayaan-3'ün bütün kontrollerinin yapıldığını ve aracın iyi durumda olduğunu bildirdi.

Chandrayaan-3'ün iniş platformu ve gezginci araç modüllerinin 23 Ağustos'ta ayın yüzeyine inmesi planlanıyor.

İnişin başarılı olması halinde, Hindistan Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olacak.

Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacak.

İniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Etiketler : hindistan uzay aracı ay
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