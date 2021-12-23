VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hindistan nükleer başlık taşıyabilen sistemi test etti
Togg'un Gemlik'teki tesisi incelendi
Türkiye'den Madagaskar'a taziye
BM, Taliban'dan güvenlik talep etti
13 milyon nüfuslu kentte sokağa çıkmak yasaklandı
Günlük Kovid-19 tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan Memur-Sen ve Kamu-Sen heyetini kabul etti
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İYİ Parti'ye tepki
Ömer Gürbüz: Düğün fotoğrafında mekan seçimi önemli
PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu
Pantsir'i oturan ördeğe çevirdiler
"Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış' gibi yapıyorlar"
Türk SAS komandolarından, Libyalı askerlere eğitim
Dev işbirliği sonrası açıklama! Türkiye'deki ilk üretimine başlandı
Türk donanmasına vurucu güç!
Cep telefonlarına taksit düzenlemesi!
Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 61,8 arttı
Nazarov: Türkler birbirleriyle hiçbir zaman bağlarını koparmadı
Başkan Erdoğan duyurdu: Amacına ulaşmıştır
Turkovac'ta seri üretim başladı
Başkan Erdoğan'dan son dakika erken seçim açıklaması
Bakan Yanık duyurdu! Önümüzdeki ay 2 bin 927 engelli memurun atamasını yapacağız
ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu
Başkan Erdoğan Memur-Sen Başkanı'nı kabul edecek
23 Aralık 2021 Perşembe 02:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 02:00:00

Hindistan nükleer başlık taşıyabilen sistemi test etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yerli üretim füze sistemi "Pralay"ı test ettiği bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen "Pralay" füzesi, Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarından ateşlendi.

Füzenin deneme atışları, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin konuşlandırılmasından bir gün sonra gerçekleştirildi.

DRDO'dan yapılan açıklamada, "Pralay"ın 150 ila 500 kilometre arasında etkili olduğu ve mobil fırlatıcı üzerinden ateşlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, füzenin istenen yörüngeyi takip ederek belirlenen hedefe ulaştığı ve deneme atışını başarıyla tamamladığı belirtildi.

Hindistan, 18 Aralık'ta 1000 ila 2 bin kilometre menzilli nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P"yi de test etmişti.

Etiketler : Hindistan Pralay nükleer füze
Mevlana'nın hayatı beyazperdede

Mevlana'nın hayatı beyazperdede
Klip aşkı gerçek oldu

Klip aşkı gerçek oldu
Baba ile dönüyor

Baba ile dönüyor
Hamileliğim ineklerin arasında geçti

Hamileliğim ineklerin arasında geçti
Aşkımızdan vahim durumdayız

Aşkımızdan vahim durumdayız
Eşler sahnede

Eşler sahnede
Koronayı yendi sete döndü

Koronayı yendi sete döndü
Sahnede görünmez kaza

Sahnede görünmez kaza
Altınmeşe'nin evlat acısı

Altınmeşe'nin evlat acısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER