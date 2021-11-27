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27 Kasım 2021 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 16:45:00

Hindistan, Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi

Kaynak: AA

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Hindistan hükümeti, Elon Musk'ın SpaceX havacılık şirketine ait Starlink Internet Services'in uydu tabanlı internet hizmeti sunmadan önce, ülkenin internet düzenleme kurallarına uyacağını bildirmesini istedi.

İletişim Bakanlığının yaptığı açıklamada, Starlink'in ülkede lisansının olmadığı ve halkın reklamları yapılan Starlink hizmetlerine abone olmamasının tavsiye edildiği aktarıldı.

Musk'ın şirketinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Basında çıkan haberlere göre, Musk'ın SpaceX'i, hizmetin beta sürümü için 99 dolar karşılığında ön siparişleri kabul ediyor.

Etiketler : hindistan elon musk starlink internet
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