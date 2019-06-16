Hindistan Ay yolcusu

MALİYETİ 144 MİLYON DOLAR

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu, Chandrayaan-2 isimli uzay aracını, Ay’a kontrollü bir şekilde indirmek için 15 Temmuz’da fırlatacak. 50 günlük bir yolculuk sonunda Dünya’nın uydusunun yüzeyine yumuşak bir iniş yapacak olan uzay aracı, Ay’dan çeşitli veriler toplayacak. Hindistan, 144 milyon dolara (yaklaşık 850 milyon lira) mal olacak projede başarılı olursa, ABD, Rusya ve Çin’den sonra Ay’a yumuşak iniş yapan dördüncü ülke olarak adını yazdıracak.