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02 Kasım 2021 Salı 14:23:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 14:23:00

Heyecanlandıran açıklama: Bu gerçekleştiğinde Türk dünyası birleşmiş olacak

Kaynak: Hürriyet

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ICYF Başkanı Taha Ayhan, Zengezur Koridoru'nun önemine değinerek, “Bu gerçekleştiğinde Türk dünyası birleşmiş olacak. Bu entegrasyonu sağlayabilirsek orada yaşanacak insan, mal ve enerji hareketliliği bölgeyi başka bir seviyeye yükseltecek” ifadesinde bulundu.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından organize edilen "Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi" Bakü'de düzenlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre zirvede basın mensuplarıyla bir araya gelen ICYF Başkanı Taha Ayhan, Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması sonrasında yaşanan gelişmeleri ve iş fırsatlarını değerlendirdi.

Amaçlarının "genç odaklı yatırım eko sistemi" kurmak olduğunu belirten Taha Ayhan zirveye Türkiye ve Azerbaycan bankalarının destek amaçlı katıldığını vurgulayarak, "Girişimcileri ve sermayeyi bir araya getirmek için bu zirveleri düzenliyoruz. 32 ülkeden 50 kadar girişimcimiz ve bilişim yatırımı yapmak isteyen 46 ülkeden yatırımcımız zirveye katıldı" dedi. Taha Ayhan ayrıca Karabağ özelinde iş fırsatlarına öncelik verildiği için bu bölgeye uygun sektörlerin zirve için belirlendiğini kaydetti.

5 BİN HEKTARDAN 3 BİN MAYIN

Bölgeyle ilgili çok çarpıcı bir bilgiyi paylaşan Taha Ayhan Karabağ'ın tarım faaliyetleri için çok zengin topraklara sahip olduğunu ifade ederek, "Ancak tarım topraklarında da olmak üzere halen çok sayıda mayın var. Mayın temizleme faaliyetleri devam ediyor. Şöyle bir örnek vereyim, Karabağ'da işgalden kurtarılan ve tarıma açılan 5 bin hektarlık bir alandan 3 bin mayın temizlendi" dedi.

BAKÜ'DEKİ YATIRIM ZİRVESİNE BÜYÜK İLGİ

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından organize edilen "Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi" Bakü'de geniş çaplı bir katılımla düzenlendi.

"TÜRK DÜNYASI BİRLEŞMİŞ OLACAK"

Karabağ zaferi sonrasında gündeme gelen ve Türkiye ile Azerbaycan'ı birleştirecek olan Zengezur Koridoru'nun önemine değinen Ayhan, "Bu gerçekleştiğinde Türk dünyası birleşmiş olacak. Kazakistan'dan çıkan bir yük treni İstanbul'a kadar bu güzergah üzerinden kesintisiz gelebilecek. Bu entegrasyonu sağlayabilirsek orada yaşanacak insan, mal ve enerji hareketliliği bölgeyi başka bir sınıfa çıkaracak, başka bir seviyeye yükseltecek" ifadelerini kullandı.

Karabağ'daki potansiyelin hayata geçtiğinde Azerbaycan ekonomisinin iki, üç katına çıkabileceğini söyleyen Taha Ayhan, Ermenistan'ın da bölgesel bir istikrarsızlık kaynağı olmak yerine çözümün bir parçası olmasının çok daha isabetli olacağını belirtti.

Etiketler : Karabağ İslam İşbirliği Gençlik Forumu KOBİA ICYF
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