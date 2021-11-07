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07 Kasım 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 10:03:00

Havacılıkta devrim yaratabilir: Mermi uçak

Kaynak: Aksam.com.tr

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ABD'li bir şirket tarafından üretilen "mermi uçak" ticari havacılık alanında büyük değişimlere neden olacak. Uçağın aerodinamiği ve havada sürtünmeyi minimuma indirmesi diğer ticari uçaklara nazaran 7 kat daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor.

Otto Aviation tarafından geliştirilen ticari hafif uçak Otto Celera 500L, sahip olduğu şekil ve aerodinamik özellikleri nedeniyle ticari havacılık alanında devrim yarabileceği düşünülüyor.

Aksam.com.tr'nin CNN'den aktardığı habere göre, bu uçağın şekli, havanın uçağın yüzeyi üzerinde çok düzgün bir şekilde akmasına izin vererek sürtünmeyi büyük ölçüde azaltmak için tasarlandı. Bu tasarım sayesinde bu uçak diğer uçaklara göre daha az yakıtla uzun mesafeler kat edebiliyor.

Şirket yetkilerine göre, normal bir iş uçağında uçmanın saatlik maliyeti 2,100 dolar civarında. Celera tipi uçak ise saatte 328 dolar maliyetle uçuş yapıyor.

Etiketler : Otto Aviation Otto Celera 500L Mermi uçak
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