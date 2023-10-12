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Harbe hazırlık seviyesi GEMED ile artacak! Kabul testleri tamamlandı
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12 Ekim 2023 Perşembe 14:48:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 14:48:00

Harbe hazırlık seviyesi GEMED ile artacak! Kabul testleri tamamlandı

Kaynak: AA

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Türk savaş gemilerinin sistem ve taktik geliştirme yeteneğine güç katacak GEMED Projesi'nin kabul testleri tamamlandı.

Türk savaş gemilerinin analiz, tedarik, sistem ve taktik geliştirme yeteneğine güç katacak, Gemi Muharebe ve Etkinlik Değerlendirme Modeli (GEMED) Projesi'nin kabul testleri tamamlandı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre şirket, platform inşasının yanı sıra yazılım alanında da Türk ordusunu milli ve yenilikçi sistemlerle donatmaya devam ediyor.

TÜBİTAK SAVTAG 1007 programı kapsamında STM ve paydaş kurumlar tarafından geliştirilen Gemi Muharebe ve Etkinlik Değerlendirme (GEMED) Modeli Projesi'nin kabul testleri başarıyla tamamlandı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, STM'nin simülasyon ve karar destek çözümleri konusunda önemli tecrübesi bulunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Bir taraftan Donanmamıza modern ve milli platformlarla güç verirken, diğer taraftan platformlarımıza ve karargahlarımıza akıl katacak yazılımları da STM olarak geliştiriyoruz. Simülasyon tabanlı bir karar destek çözümü olarak geliştirdiğimiz GEMED, Deniz Kuvvetlerimizin muharip platformlarının muharebe etkinliklerini değerlendirebileceği gibi taktik geliştirme, tasarım ve tedarik kararlarında kuvvetimize bilimsel karar desteği sağlayacak. GEMED Projesi kapsamında 100'e yakın muharip unsur ve alt sistemlerine ait modeller geliştirdik. GEMED'in platform, sensör, silah ve karşı tedbir modelleri sayesinde su üstü, su altı ve hava operasyonlarına yönelik etkinlik analizleri gerçekleştirilebilecek. Böylece muharebe senaryolarının analizi, sahadan önce simülasyon ortamında defalarca tekrarlanarak yapılabilecek. GEMED sayesinde Deniz Kuvvetlerimiz, harbe hazırlık seviyesini en yukarıya çıkaracak."

GEMED ORTAMINDA 40'I AŞKIN GÖREV DENENDİ

STM mühendisleri tarafından geliştirilen GEMED, muharebe etkinliği değerlendirme, gemi tasarımı/modernizasyonu/tedariği için karar destek ve taktik geliştirme amacıyla kullanılıyor.

Oluşturulan simülasyon ortamında deniz, hava ve su altı operasyonlarına yönelik 40'tan fazla görev uygulaması gerçekleştirildi. Kullanıcının ilgili platform modellerine farklı görevleri atayabilme ve görevler arası koşullu geçişler aracılığıyla görev planı oluşturma kabiliyeti bulunuyor.

Kullanıcı, oluşturduğu senaryolarda, farklı platform sistem konfigürasyonları, karar mekanizmaları ve davranışlar için farklı ortam şartlarında deney tasarımı ile çoklu koşum yapabilirken, simülasyon sonuçları, çok kriterli karar verme teknikleri ile analiz edebiliyor.

Etiketler : TÜBİTAK SAVTAG SPOT Türk gemi GEMED Projesi
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