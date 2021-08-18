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18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30:00

Hangardan çıkıyor... Milli Muharip Uçak için geri sayım

Kaynak: AA

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Milli Muharip Uçak'a ilişkin bilgi verdi. Kotil, "18 Mart 2023'te HÜRJET ve ATAK-2 uçuyor, Milli Muharip Uçağımız ise hangardan çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 18 Mart 2023'te HÜRJET ve ATAK-2'nin uçacağını, Milli Muharip Uçağın ise hangardan çıkacağını bildirdi.

Kotil, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Milli Muharip Uçak projesinin dolu dizgin devam ettiğinin altını çizen Kotil, "18 Mart 2023'te HÜRJET ve ATAK-2 uçuyor, Milli Muharip Uçağımız ise hangardan çıkıyor." dedi.

Kotil, Göksungur gibi projelerin de devam ettiğini anlatarak, şu an HÜRJET, Milli Muharip Uçak ve ATAK-2 üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı.

HÜRJET'in Türkiye için çok özel ve önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Kotil, "Bu proje bize çok sayıda insan yetiştirdi. Bir uçak gemisinden kalkıp inebilmesi için bazı çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

"ORMAN YANGINLARINDA GÖREV DÜŞERSE YAPACAĞIZ"

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, orman yangınlarında İHA'ların da çok fonksiyonlu olduğunu gördüklerinin altını çizerek, "İHA'ların gece görüş kameraları da var, her bir yangını nokta atışı olarak verdi. Orman yangınlarında erken uyarıda son derece başarılı oldu. Orman yangın konusunda bize hangi görev düşerse biz onları yapacağız." diye konuştu.

TUSAŞ tarafından kurulan kompozit tesisi ile dünya markası olmayı hedeflediklerine dikkati çeken Kotil, tesisin ismi anılan bir tesise dönüştüğünü anlattı.

Kotil, TUSAŞ'ın Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, Türkiye'de çok fazla mühendise ihtiyaç olduğunu ve TUSAŞ bünyesinde 10 bin mühendis çalıştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : TUSAŞ TUSAŞ Genel Müdürü Kotil İHA SİHA
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