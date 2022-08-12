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12 Ağustos 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 16:00:00

Haluk Bayraktar'dan bomba açıklama: Yeni bir seviye olacak

Kaynak: Star Gazetesi

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Ukraynalı Back And Alive Vakfı'nın sorularını cevaplayan BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, Baykar firması tarafından geliştirilen ve şu ana kadar 22 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'nın aylık üretim sayısının 2023 yılında aylık 30'a çıkacağını bildirdi. Yeni bir projenin de müjdesini paylaşan Bayraktar, "Bu insansız sistemler alanında yeni bir seviye olacak" dedi.

Ukraynalı Back And Alive Vakfı'nın sorularını cevaplayan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'dan başlangıçta yalnızca ayda 1 adet yapıldığını, bu rakamın şu anda 20'ye çıktığını açıkladı.

Gelecek yıl daha fazla Bayraktar TB2 üretmek istediklerini söyleyen Bayraktar, "Çok daha büyük miktarlarda Bayraktar TB2 SİHA üretmek istiyoruz, bu amaçla şimdi bu konuda gerekli yatırımları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 22 ülke Bayraktar TB2 ve 4 ülke ile ise AKINCI ihracatına yönelik sözleşme imzalandığını vurgulayan Bayraktar, BAYKAR üretim hattının 3 yıl boyunca revize olduğunu açıkladı.

Yeni bir müjde veren Bayraktar, "Bir drone avcı projesi üzerinde çalışıyoruz ve bunu tamamen finanse ediyoruz. Bu aslında insansız sistemler alanında yeni bir seviye olacak." dedi.

BAYRAKTAR KIZILELMA HEDEFİ

"Ukrayna'yı stratejik ortağımız olarak görüyoruz" diyen Bayraktar, "Ukrayna ile uzun vadeli projelerimiz var ve birçok projemiz var. Baykar, Ukrayna'da bir fabrika, bir araştırma merkezi ve tüm sistemleri üretmek istediğimiz gelişmiş bir üretim merkezi inşaatına başladı." şeklinde konuştu.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"Akıncı ve insansız savaş uçağı projesinde Ukrayna ile çok yakın işbirliği yapıyoruz. Ukrayna, motor teknolojisine sahip birkaç ülkeden biri, bu yüzden çok iyi ve verimli motorlarınız var ve yakın koordinasyon ve işbirliğimiz de Ukrayna motorlarının İHA pazarında yerini almasına yardımcı oluyor.

Dileğimiz, bir gün Ukrayna'daki fabrikada Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı'nın yanı sıra insansız bir savaş uçağı olan yeni Bayraktar Kızılelma'yı üretebilmek."

Etiketler : Ukraynalı Back And Alive Vakfı İHA SİHA HALUK BAYRAKTAR
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