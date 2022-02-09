HABRAS'a süpersonik testlere hazır

TÜBİTAK SAGE tarafından Konya Karapınar'da kurulan ve hizmete alınan HABRAS'a süpersonik hızdaki testleri de yapabilme kabiliyeti kazandırıldı.

TÜBİTAK SAGE sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, HABRAS'ta kabiliyet kazanımlarımız devam ediyor. Süpersonik testlere de hazırız! HABRAS Hedef Balistiği Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda test bileşeni, 300 m/s hızla ilerlerken tersine roket ateşlemesi yapılarak başka hiçbir fren sistemi kullanılmadan durduruldu." ifadeleri kullanıldı.